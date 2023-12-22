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Seda Bakan'a mesaj yağdı

Ünlü oyuncu Seda Bakan'a mesaj yağdı. İşte detaylar...

Seda Bakan'a mesaj yağdı

Seda Bakan, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

 Seda Bakan'a mesaj yağdı

Oyuncunun, eşarplı poz vermesinden sonra bazı takipçileri kapandığını zannetti.

 Seda Bakan'a mesaj yağdı

Bakan'ın bu karelerine bazı takipçileri ise, "Çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

 Seda Bakan'a mesaj yağdı

Oyucuya bazı takipçileri ise, 'Kızılcık Şerbeti'ne dahil ol gibi mesajlar da yazdı.

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