 Seda Bakan'a mesaj yağdı

Seda Bakan, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Oyuncunun, eşarplı poz vermesinden sonra bazı takipçileri kapandığını zannetti.

Bakan'ın bu karelerine bazı takipçileri ise, "Çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

Oyucuya bazı takipçileri ise, 'Kızılcık Şerbeti'ne dahil ol gibi mesajlar da yazdı.

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