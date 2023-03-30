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Seçil Gür'e Sahtekardan Sahne Teklifi

Seçil Gür, az daha dolandırılıyordu. kendisini bir eğlence mekanının sahibi olarak tanıtan kişi, ünlü şarkıcıya iş teklifinde bulundu. İşte haber,n detayları...

Seçil Gür&#039;e Sahtekardan Sahne Teklifi

Ünlü şarkıcı Seçil Gür az daha dolandırılıyordu. Kendisini bir eğlence mekanının sahibi olarak tanıtan kişi, ünlü şarkıcıya iş teklifinde bulundu. Mekanın gerçek sahibinin yaptığı açıklamayla iş teklifini yapan kişinin dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Seçil Gür'ü arayıp kendisini eğlence mekanı sahibi olarak tanıtan bir kişi, şarkıcıya yaz sezonu boyunca Bodrum ve Dubai'deki mekanlarında iş teklif etti. Üstelik bu kişi ödemeyi de sezonluk olarak ve peşin yapacağını söyledi. Ancak bu kişinin sahtekar olduğu, mekanın gerçek sahibinin yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Seçil Gür&#039;e Sahtekardan Sahne Teklifi

"MEĞER SAHTEKARMIŞ"

Seçil Gür, "Talih kuşunun bu kez başıma konduğunu düşündüm ama meğer sahtekarmış" dedi.

Seçil Gür&#039;e Sahtekardan Sahne Teklifi

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