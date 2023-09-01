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Seçil Gür'den yazın son hiti geldi

Türk pop müziğinin genç ve yetenekli ismi Seçil Gür, "Sen Yakıştı" adını taşıyan yeni single çalışması ile müzik yolculuğuna devam ediyor.

Seçil Gür'den yazın son hiti geldi

Söz ve bestesi Sezgi Erciyas'a ait. Dinamik ve etkileyici melodisiyle dikkat çeken bu yeni şarkının düzenlemesi ise müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Osman Çetin'e emanet edildi.

Seçil Gür'den yazın son hiti geldi

İdil Dizdar, Said Dağdeviren yönetmenliğinde çekilen klipte, Seçil Gür'ün enerjisi ve performansı, Barbie'nin stilini ve güzellik anlayışını yansıtan özgün sahnelerle buluşuyor. Barbie'nin ikonik tarzını modern bir yaklaşımla yorumlayan Seçil Gür, klibin her anında izleyicilere renkli bir görsel şölen sunacak. Seçil'in fotoğraflarını Safa Gülsoy çekti. 

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