Secem Tati Katar’ı temsil etti

St. Regis New Capital Cairo Hotel’de gerçekleşen ve 12 gün süren bu görkemli organizasyonda Secem Tati, sahneye çıkarak podyumda adından söz ettirdi.

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