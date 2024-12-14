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Secem Tati Katar’ı temsil etti

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan Secem Tati, Mısır’da düzenlenen “Beauty Queen of the Universe” yarışmasında Katar’ı temsil ederek büyük ilgi topladı.

Secem Tati Katar’ı temsil etti

St. Regis New Capital Cairo Hotel’de gerçekleşen ve 12 gün süren bu görkemli organizasyonda Secem Tati, sahneye çıkarak podyumda adından söz ettirdi.

Secem Tati Katar’ı temsil etti

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