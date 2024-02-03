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Seccad Mehmedi: Pavyonlar benim için sosyal bir yaradır

Seccad Mehmedi: Pavyonlar benim için sosyal bir yaradır. İşte detaylar...

Seccad Mehmedi: Pavyonlar benim için sosyal bir yaradır

Seccad Mehmedi, Yeni Gazino'da sahne aldı.

Seccad Mehmedi: Pavyonlar benim için sosyal bir yaradır
Sahne öncesinde gazeteciler ile sohbet eden Mehmedi, çalışmalarına devam ettiğini söyleyerek, son dönemde gündemde olan pavyon konusu hakkında konuştu.

Seccad Mehmedi: Pavyonlar benim için sosyal bir yaradır
Mehmedi, "Pavyonlar benim için sosyal bir yaradır. Bence insanların mutluluğu ailelerinde araması lazım." dedi. Mehmedi, daha sonra bir çok sevilen şarkıları seslendirerek sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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