Şebnem Sürücü İle Yoga Ve Pilates Kampı Büyülü Coğrafya Kapadokya’da

Kamp organizasyonlarının ikincisi için Kapadokya’yı seçen Şebnem Sürücü, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde beden- zihin bütünlüğü için kampa katılacaklar için özel bir program hazırladı.

Model ve oyuncu Zeliha Çal’da, Sürücü’nün düzenlediği kampa Bodhi Atelier ürünleri ile katılacak.

Kapadokya’nın ayrıcalıklı mekanlarından Hanedan Suits de, Soultreatstravel işbirliği ile 7 Çakra ve Hareket’ temalı Yoga ve Pilates kampı 26-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek

4 gün sürecek kamp boyunca zengin bir programla katılımcıları ağırlayacak olan Şebnem Sürücü; dingin bir zihin ve enerjik bir bedenle kampın tamamlanacağını vurguluyor…



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