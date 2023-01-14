  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Şebnem Sürücü İle Yoga Ve Pilates Kampı Büyülü Coğrafya Kapadokya’da

Eski Best Model Türkiye birincisi, Yoga ve Pilates Eğitmeni  Şebnem Sürücü, Yoga ve Pilates tutkunlarına yönelik gerçekleştirdiği kamp organizasyonlarına, doğal güzellikleri ile öne çıkan özel mekanlarda devam ediyor.

Şebnem Sürücü İle Yoga Ve Pilates Kampı Büyülü Coğrafya Kapadokya’da

Kamp organizasyonlarının ikincisi için Kapadokya’yı seçen Şebnem Sürücü, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde beden- zihin bütünlüğü için kampa katılacaklar için özel bir program hazırladı.
Model ve oyuncu Zeliha Çal’da, Sürücü’nün düzenlediği kampa Bodhi Atelier ürünleri ile katılacak.

Şebnem Sürücü İle Yoga Ve Pilates Kampı Büyülü Coğrafya Kapadokya’da

Kapadokya’nın ayrıcalıklı mekanlarından  Hanedan Suits de, Soultreatstravel işbirliği ile 7 Çakra ve Hareket’ temalı Yoga ve Pilates kampı 26-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek
4 gün sürecek kamp boyunca zengin bir programla katılımcıları ağırlayacak olan Şebnem Sürücü; dingin bir zihin ve enerjik bir bedenle kampın tamamlanacağını vurguluyor…
 

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İlişki koçu Tülay Kaya'dan çarpıcı açıklamalar...
  Hayatın İçinden

İlişki koçu Tülay Kaya'dan çarpıcı açıklamalar...

La Casa de Papel'in yıldızı İstanbul'a geldi
  Magazin

La Casa de Papel'in yıldızı İstanbul'a geldi

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan olay poz
  Magazin

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'dan olay poz

Ünlü çift Ercan Kesal ile Nazan Kesal'ın son görüntüsü şok etti
  Magazin

Ünlü çift Ercan Kesal ile Nazan Kesal'ın son görüntüsü şok etti

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü: Fedakarlık öyküsü
  Gündem

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü: Fedakarlık öyküsü

Eliminasyon diyeti
  Yaşam - Sağlık

Eliminasyon diyeti