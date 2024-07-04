Şebnem Hassanisoughi Raindance Film Festivali’nde

Hunter Schafer, Andrew Scott ve Jessica Gunning de konuk olduğu festivalde, “Burası Size Göre Değil” Body, Security & Home bölümünde gösterildi.

Film gösteriminin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayan Hassanisoughi proje hakkında şöyle konuştu: “Senaryoyu okuyunca çok şaşırdım çünkü ben de aynı dönemde benzer histen kaynaklanan bir metin yazıyordum. Bu filmi de kendimiz olma yolculuğunda bizi çevreleyen, sıkıştığımız, bunaldığımız saçmalıklardan uzak günleri yaratmak isterken ürettik.”

Ceyda Aşar’ın yazıp yönettiği “Burası Size Göre Değil” emlakçı ile gezerek kendine uygun bir daire arayan kentli bir kadının sebebini bilmediği iç sıkıntısıyla bedeninde ve ruhunda garip değişimler yaşamasını ele alıyor.

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