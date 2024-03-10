 Şebnem Hassanisoughi'den bir ilk

Şebnem Hassanisoughi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Ankara’da buluştu.

İlk kez Cumhurbaşkanlığı Polka Senfoni Orkestrası ile sahneye çıkan Şebnem Hassanisoughi tüm seyirciyi ayağa kaldırıp dans etmeye davet etti.



Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki ağırlıklı olarak kadın sanatçılardan oluşan orkestra, Türk müziği eserlerini CSO Ada Ankara Ana Salon’da seslendirdi.

Orkestraya eşlik eden solistler Zeynep Başkan ve Şebnem Hassanisoughi, ‘Kavaklar’ (Sezen Aksu), ‘Aynalar’ (Salim Dündar), ‘Elbet Bir Gün Buluşacağız’ (Zeki Müren), ‘Kimseye Etmem Şikayet’ (Müzeyyen Senar), ‘Kalbim Ege'de Kaldı’ (Sezen Aksu), ‘Bahça Duvarindan Aştım’ (Neşet Ertaş) gibi bir çok eseri seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

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