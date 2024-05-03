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Şebnem Ferah için imza kampanyası

Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah için imza kampanyası... İşte detaylar...

Şebnem Ferah için imza kampanyası

Uzun süredir konser vermeyen ve albüm çıkarmayan Şebnem Ferah’ın hayranları Change.org’da bir imza kampanyası başlattı. “Ses Ver Şebnem Ferah” başlığıyla başlatılan kampanyada Şebnem Ferah’ın bir açıklama yapması talep ediliyor. Son albümünü 2018 yılında çıkaran ve en son 2020 yılında konser veren Şebnem Ferah’ın hayranları, özlemle sanatçının yeni albüm çıkarmasını ve konser vermesini bekliyor. İmza kampanyası platformu Change.org’da başlatılan kampanyada bir hayranı Şebnem Ferah’a “Bize küçük bir açıklama yapmanızı rica ediyoruz. Çünkü uzun bir süre belirsizlik içinde beklemek artık akıllarda pek çok soru işareti biriktirmeye başladı. Sizden gelen her şeye razıyız yani her türlü kararınıza saygı duyarız” şeklinde sesleniyor.

Şebnem Ferah için imza kampanyası

Yüzlerce kişinin imzaladığı kampanya metninde ayrıca şu ifadelere yer veriliyor:
“Bizim için en önemlisi sağlığınız ve mutluluğunuz”
“Hepimize malum ki epeydir sahnelerden ve sevenlerinizden uzaksınız. Bu süreçte sizi kendisi için keşfeden, seven, takibe başlayan çok geniş genç bir kitle oluştu... Bahsi geçen genç kitle olarak bizler ve sizi daha önceden bilen dinleyicileriniz, dönmenizi ve 2021 yılında bahsettiğiniz albümü büyük heyecanla bekliyoruz. Sizin tarafınızdan bilgilenelim ki ona göre beklentiye girip girmeyeceğimize karar verelim. Umarız sağlığınız yerinde, mutlu ve huzurlu günler geçiriyorsunuzdur. Bizim için en önemlisi bu.”

Kampanyayı destekleyenler de yorumlarıyla Şebnem Ferah’a olan sevgi ve özlemlerini dile getirdi. Son paylaşımı doğum gününde yapmıştı. Şebnem Ferah son olarak 12 Nisan 2023 tarihinde doğum günü dolayısıyla instragram hesabından bir paylaşım yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli üç yıldan fazla zaman oldu. Her şeye inanırdım da bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım. Geç olsun, güç olmasın diyelim. Yeniden buluşuncaya kadar tüm güzel dileklerinize teşekkür etmek ve sessizliğimde bile 'orada' olduğunuz için kendimi ne kadar şanslı hissettiğimi paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum."

İmza kampanyası: Change.org/SebnemFerah adresinde.

 

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