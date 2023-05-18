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Şebnem Bozoklu eşi Kanat Akkaya'ya olan aşkını anlattı

Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, 2019 yılında evlendiği eşi Kanat Akkaya'ya olan aşkını anlattı. İşte haberin detayları...

Şebnem Bozoklu eşi Kanat Akkaya'ya olan aşkını anlattı

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği, NTV ekranlarında yayınlanan Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu oldu.

Şebnem Bozoklu eşi Kanat Akkaya'ya olan aşkını anlattı

Şebnem Bozoklu, yaşanmış hikayelerle Empati kurarken, kendi hayatına dair de çok özel açıklamalarda bulundu.

Şebnem Bozoklu eşi Kanat Akkaya'ya olan aşkını anlattı
2019 yılında gazeteci Kanat Atkaya ile evlenen Şebnem Bozoklu, eşi, evliliği ve eşine duyduğu aşk için ilk kez konuştu. Bozoklu, aşkı ve evliliği için "Aşk bir kimya bozulması. Elim ayağım titreyerek aşık oldum. Hala da çok aşığım eşime. Ortaokuldayken çok hayran olduğum biriydi. Ben onun yaptığı derginin bir numaralı okuruydum. Dergilerin ilk sayfasında genel yayın yönetmeninin yazısı ve fotoğrafı olur ya, öyle aşık oldum ona. Aramızda 11 yaş var. Yıllarım ona hayran olarak, onun yazdığı her şeyi okuyarak, takip ederek, TV'de yaptığı programı izleyerek geçti. Sonrasında bir şekilde hayat bizi bir araya getirdi. Doğru hissettiğimi anladım mesela... Onda da karşılığını aldım, birlikte yaşadık bunu..." dedi.

 Şebnem Bozoklu eşi Kanat Akkaya'ya olan aşkını anlattı

 

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