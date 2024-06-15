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Sebamed yıpranma karşıtı şampuan ile saçlarınızı yeniden canlandırmanın tam zamanı

Yaz aylarına adım adım girdiğimiz bu dönemde saçlarımızın canlılığını korumasını istiyoruz. Sebamed Yıpranma Karşıtı Şampuan, saçlarımızda kışın oluşan hasarları nazikçe onararak doğal yapısını korumayı destekliyor; seyahat boyu seçenekleriyle tüm yaz yanınızda oluyor.

Sebamed yıpranma karşıtı şampuan ile saçlarınızı yeniden canlandırmanın tam zamanı

Isınan havalar içimizde yaz aylarının coşkusunu yaşatıyor. Tüm kış soğuk hava koşullarına ve bere içinde havasızlığa maruz kalan saçlarımız genellikle bu değişim ve coşkuya yeterince hazır olamıyor. Kışın soğuk etkileriyle mücadele eden saçlarımız, yazın sıcak günlerine canlı bir adım atmak için biraz daha özenli bir bakım istiyor. Sebamed Yıpranma Karşıtı Şampuan ise size bu özel bakımı sunarak saçlarınızın aylarca süren kış macerasından sonra tazelenmesine ve yeniden canlanmasına yardımcı oluyor.

Sebamed yıpranma karşıtı şampuan ile saçlarınızı yeniden canlandırmanın tam zamanı

 

Kuruyan ve yıpranan saçlar için özel olarak formüle edilen Sebamed Yıpranma Karşıtı Şampuan, içeriğindeki Hidrolize Protein ve PCA ile saçları ve saç derisini nemlendiriyor. Aynı zamanda yüksek düzeyde etkili onarım ve canlandırıcı nem kompleksi sayesinde saç ve saç derisindeki kuruluk, cansızlık ve kırılmaları hafifleterek saçları temizlerken doğal tabakanın korunmasına da yardımcı oluyor.  

Saç derisinin doğal 5.5 pH değerine sahip Sebamed Yıpranma Karşıtı Şampuan, 200ml seyahat boy, 400ml standart boy ve 100ml ekonomik boy olacak şekilde çeşitli hacimlerdeki ambalajlarla sunuluyor. Bu sayede hem günlük hayatınızda hem de seyahatlerinizde onarılmış, güçlü ve parlak saçlara ulaşabileceğiniz kolay bir kullanım fırsatı sağlıyor. 

Sebamed Yıpranma Karşıtı Şampuan, sabunsuz ve alkalisiz yapısıyla saçınızı dış etkenlere karşı korurken Kafein ve Ginkgo Biloba ile saçın hacim ve güç kazanmasına yardımcı oluyor. Böylece deniz ve havuz gibi dış etkenlerle saçların doğal güzelliğinin bozulmasına izin vermiyor. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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