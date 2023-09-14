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Sebamed Saç Dökülmesine Karşı Şampuan ile endişeye yer yok!

Duygularımızla, bedenimizle kısacası tüm benliğimizle değişimlere adapte olmamız zaman alır. Sıcak ve nemli havalardan; kuru ve soğuk havalara geçiş süreci de elbette belli sonuçları beraberinde getirir. Özellikle mevsim geçişlerinde çok etkilenen saçlar için endişeye yer yok! Bu dönemde saçlarınızın dökülmesini en aza indirgemek için Sebamed Saç Dökülmesine Karşı Şampuanı sizinle! 

Sebamed Saç Dökülmesine Karşı Şampuan ile endişeye yer yok!

 

Mevsimler değişirken aynı şekilde vücudumuzda da değişikler yaşanıyor. Saç dökülmesi de bu sürecin en çok görülen olumsuz durumlarından biri oluyor. Geride bıraktığımız yaz aylarındaki yıpranmalar, saça uygulanan işlemler ve daha birçok faktör dökülme oranını etkilese de sonbaharı daha az saç dökülmesi ile karşılamak Sebamed ile mümkün oluyor.  

Sebamed Saç Dökülmesine Karşı Şampuan ile endişeye yer yok!

 

Sebamed Saç Dökülmesine Karşı Şampuanı, saç derisinin işlevlerini etkinleştirerek saç dökülmesini yüzde 90* azaltmaya yardımcı olurken, saç yoğunluğunu yüzde 93* oranında arttırmaya katkı sağlıyor. 

Sebamed Saç Dökülmesine Karşı Şampuan ile endişeye yer yok!

Kafein ve Ginkgo Biloba içeren NHE formülü ile saçın yaz aylarında kaybettiği hacim ve gücün geri kazanılmasına da destek oluyor. Bununla birlikte pH 5.5 değeri ile saç derisinin doğal koruyucu tabakasını sağlıklı tutuyor. 

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