  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sebamed Kompakt ile ciltte sabunsuz temizlik!

Yüz temizliğinde cilde en uygun ürünü seçmek için herkesin uzun bir yoldan geçtiğini biliyoruz. Cildi kurutmadan temizlebilen ve özellikle sivilceli ciltlere hassas davranan Sebamed Kompakt, sabunsuz temizlik sağlıyor. 

Sebamed Kompakt ile ciltte sabunsuz temizlik!

İçerisinde bulunduğumuz her mevsimin getirisi cildimizde farklı etkiler yaratıyor. Yaz aylarında ise cildimiz hava sıcaklığı, güneş ışığı, deniz gibi etkenler dolayısıyla kururken aynı zamanda yağlanma da yaşayabiliyor. Böylesine dengeli bir bakım gerekitiren dönemde Sebamed Kompakt, cilt bakım rutininizin olmazsa olmazı haline geliyor. 

Sabun ve alkali içermeyen Sebamed Kompakt, pH 5.5 değeri ile cildi kurutmadan gözeneklerdeki yağ, kir ve ölü deriyi derinlemesine temizliyor. Yalnızca temizleme yapmakla kalmayan Sebamed, cilt için gerekli olan amino asit ile birlikte vitamin ve lesitin içeren nemlendirici kompleksiyle de cildin nem dengesini destekliyor.  

Hafif akneli ve akne oluşumuna eğilimli ciltler için tavsiye edilen Sebamed Kompakt, ekstra yumuşak formülü ile cildi nazikçe temizliyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Burcu Güneş, 10 senedir kırmızı et yemediğini açıkladı! İşte sebebi...
  Magazin

Burcu Güneş, 10 senedir kırmızı et yemediğini açıkladı! İşte sebebi...

Yeni şarkısı “Bana Sor
  Magazin

Yeni şarkısı “Bana Sor

Serenay Sarıkaya kombiniyle gündem oldu
  Magazin

Serenay Sarıkaya kombiniyle gündem oldu

Serkan Altunorak'tan şaşırtan evlilik açıklaması
  Magazin

Serkan Altunorak'tan şaşırtan evlilik açıklaması

Caresse Art, Artistic Integrity temasıyla sanatseverlerle buluştu
  Güncel

Caresse Art, Artistic Integrity temasıyla sanatseverlerle buluştu

Funda Arar Bodrum'da fahiş fiyata satılan yerlerde lahmacun yiyenlere sert tepki gösterdi!
  Magazin

Funda Arar Bodrum'da fahiş fiyata satılan yerlerde lahmacun yiyenlere sert tepki gösterdi!