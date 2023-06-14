Sebamed’den güneşe karşı etkili koruma

Güneşin UVA/UVB ışınlarına korunmadan maruz kalmak cilt yanıkları, güneş lekeleri, alerji, erken yaşlanma ve hatta deri kanseri gibi sonuçlara neden olabiliyor. Güneş Koruma Faktörü (SPF) testi yapılmış, dermatolojik olarak test edilmiş Sebamed Sun ürünleri, cildin ideal numarası olan pH 5.5 değeri ve yüksek düzeyde etkili UVA/UVB filtre sistemi ve mikro pigmentlerle birlikte güneşin cilde verdiği zararları engelleyerek cildin ihtiyacı olan korumayı sağlıyor.

%98 oranındaki yüksek UVA korumasına sahip Sebamed Sun ürünleri, suya dayanıklı ve yağsız kolay uygulanabilen yapısıyla gün içerisinde veya deniz kenarında rahatça kullanım olanağı sağlıyor.

Sebamed Sun Çok Yönlü Koruyucu Güneş Kremi ve Güneş Losyonu, içeriğindeki E vitamini ve Provitamin B5 ile cildi nemlendirip, beslerken, cildi ışığa bağlı erken yaşlanmaya karşı koruyor.

Birleşik filtre sistemiyle yüz için güvenilir ve yüksek derecede etkili UVA + UVB karşıtı koruma sağlayan Sebamed Sun Çok Yönlü Koruyucu Güneş Kremi, kolay emiliyor. Güneş hassasiyeti olan, yağ içermediği için yağlı ve akneye eğilimli ciltler için uygun olan Sebamed Sun Çok Yönlü Koruyucu Güneş Kremi, SPF 30 ve 50+ çeşitleri bulunuyor.

Sebamed Sun Çok Yönlü Koruyucu Güneş Losyonu ise mikropigmentlerle kombine edilmiş ve yüksek derecede etkili UVA ve UVB filtreleri sayesinde güneşin zararlı ışınlarını süzüyor, etkili koruma sağlıyor ve cildi tahrişlere karşı koruyor. Güneşe hassasiyeti olan, yağ içermediği için yağlı-akneye eğilimli ciltler için uygun olan ve E vitamini sayesinde cildi besleyen Sebamed Sun Çok Yönlü Koruyucu Güneş Losyonu; yağ, alkol, parafin, paraben, PEG’ler, PABA esterleri ve akrilamid içermiyor.

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