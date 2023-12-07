Sebamed Clear Face ile yeni yılda temiz ciltler!

Kış aylarında kuruluk, hassasiyet, tahriş gibi cilt sorunları neredeyse herkesin problemi oluyor. Olumsuz hava koşulları cildin dengesini bozarak aşırı yağlanmaya ya da kurumaya neden olurken cilt düzgün temizlenmediğinde ise tıkanan gözenekler nedeniyle sivilce ve siyah nokta oluşabiliyor. Sebamed, Clear Face Serisi ile yeni yılda temiz ve bakımlı bir sayfa açmanın tam zamanı diyor ve cildin derinlemesine temizlik ihtiyacına yanıt veriyor.

Cilt problemleriyle mücadelede kullanıcılarının dostu olan Sebamed Clear Face Serisi, temizlikten bakıma kadar cildinizin ihtiyacı olan her ürünü size sunuyor.

Cildi derinlemesine temizleyip arındıran bakım

Etkinliği klinik ve dermatolojik olarak test edilmiş Sebamed Clear Face Kompakt, pH 5.5’lik değeriyle akneye yol açan bakterilerin çoğalmasına karşı mücadele ederek gözeneklere ulaşan yumuşak temizliğiyle fazla sebumu ortadan kaldırıyor. Sabunsuz, koruyucu içermeyen Clear Face Kompakt, içerdiği E vitamini ve cilt dostu Skualan ile cildin nem dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.

pH 5.5 değerine sahip Sebamed Clear Face Temizleme Köpüğü, cildinizi temizlerken aynı anda cildin doğal bariyerini destekliyor. Sabun içermediği için cildi kurutmadan, gözeneklere nüfuz ederek yumuşak bir şekilde temizliyor. İçeriğindeki etkin bileşen Montaline® C40 ile sivilce, siyah nokta ve cilt pürüzlerine yol açan dış faktörlere karşı savaşıyor. Yeni sivilcelerin ve siyah noktaların oluşumuna yol açabilecek zararlı dış etkenlere karşı cildi koruyor.

Sebamed Clear Face Temizleyici Yüz Toniği ise ciltteki fazla yağ, sebum ve kir parçacıklarını temizliyor ve cilt floramızda istenmeyen, zararlı bakterilerden cildimizi arındırıyor. İçeriğinde yer alan salatalık ekstresi ve hidrolize ipek ile cildi nemlendirerek dehidrasyona karşı koruyan tonik, Allantoin ile de cildi pürüzsüzleştirerek esneklik kazandırıyor.

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