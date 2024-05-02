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Sebamed Baby ile bebeğinizin cildine uzman dokunuşu

Sebamed, bebeklerin hassas cildine yönelik uzmanlığıyla sıklıkla karşılaşılan pişik sorununa etkili bir önlem sunuyor. Sebamed Pişik Önleyici Krem, buğday kepeği özlü ve pantenol içeren formülü ile bebeğinizin cildini tahrişe karşı koruyarak pişik oluşumunu önlüyor ve bebeklerin rahatlığını destekliyor.

Sebamed Baby ile bebeğinizin cildine uzman dokunuşu

Bebeğinizin hassas cildi, dikkatli ve özenli bir bakımı hak ediyor. Özellikle bez kullanımında veya cildin temizlenmesinde yapılan yanlış tercihler en sık rastlanılan sorunlardan biri olan pişik veya tahrişe neden olabiliyor.  

Sebamed Baby Pişik Önleyici Krem özel formülü ile bebeğinizin cildini etkili bir şekilde koruyarak, pişik oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. İçeriğindeki Pantenol sayesinde de bebeğinizin cildini nemlendirirken aynı zamanda doğal yapısının korumasını destekliyor. Sebamed Baby Pişik Önleyici Krem, bebek bezlerinin neden olduğu tahrişleri hafifletirken, cildin doğal bariyerini güçlendiriyor. Bu sayede, bebeğinizin cildi rahat ediyor.  

Sebamed Baby Pişik Öneyici Krem, sahip olduğu pH 5.5 değeri ile cildin doğal koruyucu tabakasını güçlendirerek ilk günden itibaren bebeklerin cildini destekliyor. Bez bölgesinde idrar, dışkı nedeniyle tahrişe neden olabilecek maddelere karşı etkin koruma sağlarken bebeklerin hassas cilt bariyerinin zarar görmesini engelliyor.  

Dermatolojik olarak test edilen Sebamed Baby Pişik Öneyici Krem, bebeklerin cildine özel etkili koruma sağlıyor. 

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