  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Seamlesstance yeni koleksiyon Nilay Deniz ile tanıttı

Seamlesstance yeni koleksiyonu, hayata her zaman hazır olan kadınların seçimi “Soul Space”in tanıtım çekimlerini ünlü oyuncu Nilay Deniz ile yaptı.

Seamlesstance yeni koleksiyon Nilay Deniz ile tanıttı

Nilay Deniz, doğallığı, rahatlığı, özğürlüğü ile Soul Space koleksiyonu ruhunu tanımlıyor. Tüm günü, bir Seamlesstancer olan Nilay Deniz ile geçiren Seamlesstance, Akyaka’da eğlenceli ve özel bir çekim gerçekleştirdi. Günün mottosu: “Soul Space ile tamamlandıysan hayatın akışında hissedersin” idi. 

Nilay Deniz, gün boyunca hareketlerine eşlik eden Soul Space koleksiyonu ile ruhunda farkındalıkla alan açarak tüm aktivitelerinin tadını çıkardı. Hem canlı hem soft renkleri içeren koleksiyon renklerin enerjisi ile bütünleşen bir denge sundu. Soul Space’in özgür ruhu ve tarzı rehber oldu. 

Seamlesstance yeni koleksiyon Nilay Deniz ile tanıttı

“İcatlar, ihtiyaçtan doğar ilkesinden” etkilenerek yola çıkan Seamlesstance, var olan bütün tabuları yıkmayı amaçlıyor. Adını özel bir dokuya sahip olan ve tekstilde sıfır atık sağlayan sürdürülebilirlik için çok önemli olan ‘’Seamless’’ adı verilen dikişsiz örgü tekniğinden alan Seamlesstance, etkileyici dokusunun yanında büyüleyici tasarımlar da ortaya çıkarıyor. Spor-şık anlayışını merkeze alan Seamlesstance; zarif, göz alıcı, sportif, dingin ve ikinci ten hissi veren ürünleriyle kadınların özgürlüğüne özgürlük katarak sonsuz hareket alanı ve rahatlık sunuyor. 

Seamlesstance, ürünlerini antibakteriyel özelliği taşıyan iplikler ile üretiyor ve sağlıklı giyim imkanı sağlıyor. Ekstra yüksek bel taytlar, tayt-crop top takımlar, alttan veya üstten ayarlanabilen dekolteli croplar, spor tulum modelleri ile sağladığı rahatlık ve tasarım özellikleri sayesinde kadınların vazgeçilmezi oluyor.

Seamlesstance koleksiyonlarının tüm parçaları, kadınların günün her saati sosyalleşecekleri alanlara göre stillerini kolayca değiştirebilmelerine ve karıştır & eşleştir yapabilmelerine olanak sağlıyor. Tasarımlarının çarpıcılığı detaylarındaki dokunuşlarda gizli olan ürünler, sadece birkaç aksesuarla kombinleyerek geceye de hazır hale getirilebiliyor. Seamlesstance’ın size tabuları yıkarken ışıldama şansı sunması için tek yapmanız gereken kendi Seamlesstance’ınızı seçmeniz!

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ayvalık'ta renkli sergi
  Kültür - Sanat

Ayvalık'ta renkli sergi

Filiz Akın, Burcu Biricik'i dünyaca ünlü isme benzetti!
  Magazin

Filiz Akın, Burcu Biricik'i dünyaca ünlü isme benzetti!

Cannes’da buluştular
  Magazin

Cannes’da buluştular

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikizleri Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu'ndan yeni gelişme!
  Magazin

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikizleri Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu'ndan yeni gelişme!

Aslı Sipahi'ye sürpriz parti
  Cemiyet

Aslı Sipahi'ye sürpriz parti

Yurt dışında yaşamanın zor olduğunu söyleyerek gündeme gelen Didem Uzel, gelen tepkilere cevap verdi!
  Magazin

Yurt dışında yaşamanın zor olduğunu söyleyerek gündeme gelen Didem Uzel, gelen tepkilere cevap verdi!