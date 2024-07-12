Scarlett Johansson fotoğraf çekiminde göz kamaştırdı

Aktris Scarlett Johansson, Madrid’de Matadero Müzesi’nde gerçekleşen "Fly me To The Moon" fotoğraf çekimine Messika mücevherleriyle katıldı.

Sanatçı So Move pırlanta küpeleri ve Fiery yüzüğü ile muhteşem görünüyordu.

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