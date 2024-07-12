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Scarlett Johansson fotoğraf çekiminde göz kamaştırdı

Scarlett Johansson, "Fly Me To The Moon" fotoğraf çekiminde Messika mücevherleri ve asil duruşuyla büyüledi.

Scarlett Johansson fotoğraf çekiminde göz kamaştırdı

Aktris Scarlett Johansson, Madrid’de Matadero Müzesi’nde gerçekleşen "Fly me To The Moon" fotoğraf çekimine Messika mücevherleriyle katıldı.

Scarlett Johansson fotoğraf çekiminde göz kamaştırdı

Sanatçı So Move pırlanta küpeleri ve Fiery yüzüğü ile muhteşem görünüyordu.

Scarlett Johansson fotoğraf çekiminde göz kamaştırdı

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