Scalini İstanbul geleneksel İtalyan lezzetlerini yeşiller ile çevrili avlusunda Boğaz’ın mavisi ile buluşturuyor

Boğaz'ın hemen kıyısında, deniz ile yeşilin buluştuğu eşsiz noktada konumlanan Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, Londra kökenli geleneksel İtalyan aile restoranı Scalini ile misafirlerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyor. 1988 yılında Londra’nın ilk İtalyan restoranlarından biri olarak servis vermeye başlayan Scalini, dünya çapında ünlü mutfağı ve geleneksel İtalyan aile restoranı sıcaklığını koruyan şık atmosferiyle İtalyan rüzgarını İstanbul’a taşıyor. Six Senses Kocataş Mansions’ın zeytin ağaçları ile çevrili görkemli avlusunda Boğaz’ın mavisini köşkün tarihi ambiyansla buluşturan Scalini, yaz aylarının vaz geçilmez mekanı oluyor.

Her içeceği unutulmaz kılmak için en iyi miksoloji ile tamamlanmış özel bir bar alanına sahip Scalini İstanbul, otantik ambiyansı ve en kaliteli malzemelerden hazırlanan geleneksel İtalyan lezzetleri ile misafirlerini Boğaz'ın kıyılarından ayrılmaya gerek kalmadan İtalya’ya gastronomik bir yolculuğa çıkarıyor. Kökenleri, Mario Paggetti ve Valerio Calzolari tarafından 1959 yılında Soho’da açılan La Trattoria Terreza’ya dayanan Scalini, İtalyan mutfağının en seçkin örneklerini aile sıcaklığı taşıyan şık atmosferinde sunuyor. Şef Luigi Ferraro’nun geleneksel İtalyan mutfağına yenilikçi ve samimi dokunuşlar getirerek hazırladığı menünün başlangıçlarında Avocado Caldo ve Mista Scalini gibi imza lezzetler yer alıyor.

Taze makarna ve risottolarla İtalyan sofralarının samimi ve lezzetli geleneğini taşıyan menüde yer alan Spaghetti all’ Astice, Fettucine Al Ragu Bianco & Tartufo Nero ve Linguine Zia Maria gibi lezzetler misafirleri İtalya’da bir gastronomi yolculuğa çıkarıyor. Ana yemeklerde deniz levreği (Branzino al Cartoccio), risotto ile servis edilen fırınlanmış Dana Ossobuco, tereyağlı ve limon soslu tavuk (Pollo al Limone) seçenekleri de yer alıyor. İtalyan mutfağının en nadide tatlılarının da unutulmadığı menüde klasik tiramisu ve ılık çikolata soslu profiterol gibi eşsiz lezzetleri ile Scalini İstanbul misafirlerini bekliyor.

Cuma ve Cumartesi akşamları canlı müzik eşliğinde eşsiz İtalyan lezzetleri sunan Scalini, yeşillikler içindeki görkemli avlusunda her günü keyfe dönüştüren birbirinden özel içerikler sunuyor.

Boğaz’ın en nadide kıvrımı Sarıyer’de, iki tarihi yalının çevrelediği Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul bünyesinde yer alan Scalini İstanbul, geleneksel İtalyan lezzetleri ve eşsiz ambiyansı ile misafirlerini unutulmaz bir İtalyan mutfağı deneyimine davet ediyor.

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