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Savcı İsmail Özmutlu, 40 yıllık anılarını kitaplaştırdı

Savcı İsmail Özmutlu, 40 yıllık anılarını kitaplaştırdı. İşte detaylar...

Savcı İsmail Özmutlu, 40 yıllık anılarını kitaplaştırdı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Savcılarından İsmail Özmutlu meslekte 40.yılını doldurdu.

 Savcı İsmail Özmutlu, 40 yıllık anılarını kitaplaştırdı

Geçtiğimiz ay Leyla'dan Hülya'ya Anılar ve Şiirler ismini taşıyan ilk kitabını okur yazarlarla buluşturan Savcı İsmail
Özmutlu, yaptığı açıklama da şunları söyledi: "Hayat çoğu zaman bizden beklenmedik yollar seçmemizi ister. Bende meslek hayatım boyunca bir savcı olarak adaletin peşinde koşarken birbirinden farklı coğrafyalarda insan hikayelerine şahit oldum. Bu kitabım o hikayelerin izlerini ve kendi yaşanmışlıklarımı barındırıyor. Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığım yıllarda sadece adaletin terazisini dengede tutmaya çalışmakla değil aynı zamanda hayatın acımasız yüzüne şahit olmakla da sınandım.

Savcı İsmail Özmutlu, 40 yıllık anılarını kitaplaştırdı
HER TANIKLIK RUHUMDA DERİN İZLER BIRAKTI
Her görev yerimde, her dosya, her tanıklık ruhumda derin izler bıraktı. Bu kitabım yalnızca bir savcının anılarından ibaret değil, aynı zamanda adalet, insanlık ve dayanışma üzerine bir arayışın hikayesidir... Şiirlerim ise bazen sessiz bir çığlık bazen ise içimde büyüyen duygularımın yansıması oldu... Anılarım ve şiirlerim, hayatın farklı yüzlerini anlatırken, umarım sizlerin de yüreğine dokunur."

Savcı İsmail Özmutlu, 40 yıllık anılarını kitaplaştırdı
Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan kitaptaki bazı şiirler önümüzdeki günlerde bestelenerek notalara dönüşecek.

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