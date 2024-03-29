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Satış rekorları kıran gençlik romanından uyarlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ bugün sinemalarda

Emre Gül’ün satış rekorları kıran gençlik serisinden beyazperdeye taşınan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ bugün sinemaseverlerle buluştu. Sky Films ve ASC Films ortak yapımını üstlendiği filmi özellikle romanın okurları heyecanla bekliyordu.  

Satış rekorları kıran gençlik romanından uyarlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ bugün sinemalarda

Emre Gül’ün aynı adlı çok satan gençlik romanı serisinden sinemaya uyarlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ bugün vizyona girdi. Büyük bir hayran kitlesine sahip romanın beyazperde uyarlaması heyecanla beklenirken geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ön gösterim ve imza günleri yoğun ilgiyle gerçekleşmişti. 283 salonda vizyona giren filmin 30 Mart Cumartesi olacak gösterimlerine oyuncular da katılıp hayranlarıyla buluşacaklar.

Satış rekorları kıran gençlik romanından uyarlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ bugün sinemalarda

Doğukan Cantimur’un kaleme aldığı, Hande Türkel’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda genç oyuncular Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke ve Burak Can ile usta oyuncu Osman Alkaş yer alıyor. 

Satış rekorları kıran gençlik romanından uyarlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ bugün sinemalarda

Hayatındaki en değerli varlığı sevgilisi Anıl'ı kaybeden Umut’un, hayatına kaldığı yerden devam etmeye çabalarken hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıp yüzleşmesini konu alan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ filmi sinemalarda... 

Oyuncuların katılımıyla gerçekleşecek gösterimler için filmin Instagram hesabını takip edebilirsiniz! 

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