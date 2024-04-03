  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

“Şaşırt Beni” Bostancı Gösteri Merkezi’nde güldürmeye devam edecek

Yönetmen Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği KerkiSolfej ve MMT ortaklığında ve Kral Pop Radyo sponsorluğundaki “Şaşırt Beni” oyunu, 26 Nisan Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

“Şaşırt Beni” Bostancı Gösteri Merkezi’nde güldürmeye devam edecek

Oyuncu kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Adem Türker gibi sevilen oyuncuların yer aldığı 2 perdelik komedi oyunu olan “Şaşırt Beni” şampiyonlar ligi oyuncu kadrosuyla şaşırtmaya devam ediyor.

“Şaşırt Beni” Bostancı Gösteri Merkezi’nde güldürmeye devam edecek

Tiyatroseverlerin bilet bulmakta zorlandığı komedi oyunu Türkiye’nin birçok yerinde sergilenmeye devam edecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sıla istedi Ebru Polat kaptı
  Magazin

Sıla istedi Ebru Polat kaptı

Janset'in inanılmaz değişimi
  Magazin

Janset'in inanılmaz değişimi

Zafer Algöz'ün 24 günde ikinci acı kaybı
  Gündem

Zafer Algöz'ün 24 günde ikinci acı kaybı

Buse Varol, üçüncü çocuk sorusuna ne cevap verdi?
  Magazin

Buse Varol, üçüncü çocuk sorusuna ne cevap verdi?

Gökçe Bahadır'dan oyunculara mesaj
  Magazin

Gökçe Bahadır'dan oyunculara mesaj

Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay'dan transfer açıklaması
  Magazin

Galatasaray'ın 'Dayı' lakaplı futbolcusu Kerem Demirbay'dan transfer açıklaması