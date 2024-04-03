“Şaşırt Beni” Bostancı Gösteri Merkezi’nde güldürmeye devam edecek

Oyuncu kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Adem Türker gibi sevilen oyuncuların yer aldığı 2 perdelik komedi oyunu olan “Şaşırt Beni” şampiyonlar ligi oyuncu kadrosuyla şaşırtmaya devam ediyor.

Tiyatroseverlerin bilet bulmakta zorlandığı komedi oyunu Türkiye’nin birçok yerinde sergilenmeye devam edecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.