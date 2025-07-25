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Sarp Levendoğlu’ndan sürpriz girişim!

Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu’ndan sürpriz girişim! İşte detaylar...

Sarp Levendoğlu’ndan sürpriz girişim!

Başarılı oyuncu Sarp Levendoğlu, Datça’da gastronomi alanındaki hünerlerinin yanı sıra şimdi de moda dünyasına adım attı.

 Sarp Levendoğlu’ndan sürpriz girişim!

Ünlü oyuncu, “Döner Tekme” adını verdiği şirketiyle tişört tasarımı ve üretimine başladı.

 

Sarp Levendoğlu’ndan sürpriz girişim!
Üretim yeri olarak sanayiyi tercih eden Levendoğlu, markasının ismini de kendine has mizahi üslubuyla belirledi.

 Sarp Levendoğlu’ndan sürpriz girişim!

“SarpPaplo” adını verdiği koleksiyonunda sokak jargonu, mizah ve ironiyle harmanlanmış tasarımlar yer alıyor.

 Sarp Levendoğlu’ndan sürpriz girişim!

Ünlü oyuncunun, “Prensler masallarda, efsaneler sanayide yaşar” sloganı şimdiden dikkat çekiyor.

 Sarp Levendoğlu’ndan sürpriz girişim!

Levendoğlu, “Biraz mizah, biraz ironi... Bilen bilir dediklerimiz var bu tişörtlerde” sözleriyle hem kendi tarzını hem de yaratıcı bakış açısını tasarımlarına yansıtıyor.

Sarp Levendoğlu’ndan sürpriz girişim!Sarp Levendoğlu’ndan sürpriz girişim!

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