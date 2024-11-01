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Sarp Bozkurt ve Engin Altan Düzyatan’dan Dubai sürprizi

"Dünya Varmış" filminin fragman davetinde Sarp Bozkurt, çifte heyecan yaşadı.

Sarp Bozkurt ve Engin Altan Düzyatan’dan Dubai sürprizi

İlk kez senaryosunu yazdığı bir filmde rol almanın mutluluğunu dile getiren Bozkurt, “İlk göz ağrım diyebilirim. Vizyonda rakip tanımıyorum; ciddi bir rakip göremedik. Herkesin yolu açık olsun, sinemalar dolsun,” dedi. Ayrıca, filmin devam hikayesini yazmaya başladığını belirten Bozkurt, Engin Altan Düzyatan ile Dubai’ye gidip ikinci filmi orada çekmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Sarp Bozkurt ve Engin Altan Düzyatan’dan Dubai sürprizi

Filmde Engin Altan Düzyatan’ın fit görüntüsüyle adeta yarışan Sarp Bozkurt, ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı: “Yanında istavrit gibi durdum! Altan ağabey sabah beşte spora gidiyor; ben ancak beslenme konusunda ayak uydurabildim. Enginar, pancar, avokadolu salatalar... Ama spor temposuna yetişmek mümkün değil, inanılmaz bir adam!” dedi.

Sarp Bozkurt ve Engin Altan Düzyatan’dan Dubai sürprizi

Bozkurt’un “Dünyadan ayrılırken yanınıza alacağınız üç şey nedir?” sorusuna verdiği mizahi yanıt ise yüzleri güldürdü: “Çocuğum, karım ve… sevgilim!” diye şaka yaptı. Öte yandan, Galata filminin prömiyerine eşiyle katılmadığına dair kıskançlık iddialarına ise noktayı koydu: “Böyle şeyleri konuşmaya gerek yok. Her şey yolunda!”

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