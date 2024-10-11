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Sarp Bozkurt'un tutkulu sahneleri evliliğinde gerilime yol açtı

Sarp Bozkurt'un tutkulu sahneleri evliliğinde gerilime yol açtı. İşte detaylar...

Sarp Bozkurt'un tutkulu sahneleri evliliğinde gerilime yol açtı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 61'inci yılında Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda yer alan 'Galata' filmi, başrol oyuncularından Sarp Bozkurt’un kariyerinde bir dönüm noktası yarattı. Komediyle özdeşleşen Bozkurt, festival filmiyle hayranlarını şaşırtarak bambaşka bir karakterle izleyicilerin karşısına çıktı. Bozkurt, “İzleyiciler ‘Neden bugüne kadar böyle filmlerde yer almadın?’ dedi. Bu olumlu geri dönüşler beni çok mutlu etti” sözleriyle filmin gördüğü yoğun ilgiyi dile getirdi.

Sarp Bozkurt'un tutkulu sahneleri evliliğinde gerilime yol açtı

Sarp Bozkurt’un başarılı performansı kadar, Suyumbige Dadalı ve Eda Nur Hancı ile filmdeki cesur ve tutkulu sahneleri de 'Galata' filmine damgasını vurdu. Bu sahneler, izleyicilerde büyük yankı uyandırırken, Bozkurt’un evliliğinde ise krize neden oldu. Eşi Ezgi Bozkurt, bu sahneleri izlemek istemediği için festivale katılmamayı tercih ettiği öğrenildi. Sarp Bozkurt, festivale katılmanın heyecanını ise şu sözlerle dile getirdi: “Burada olmak hepimiz için çok kıymetli. Kariyerimde yepyeni bir sayfa açılıyor, yolumuz açık olsun.”

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