 Sarp Bozkurt'tan gişe rekabeti yorumu

Dünya Varmış filminin senaristi ve başrol oyuncusu Sarp Bozkurt, pelüş montu ve turuncu pantolonuyla adeta göz kamaştırdı.

Tarzı hakkında, “Şık mı bilmiyorum ama filmimiz gibi renkli. Eskiden insanların ne düşüneceğini kafama takardım, artık umurumda değil. Hiçbir konuda hiçbir çekincem kalmadı. İçim ne kadar renkliyse dışım da öyle!” diyerek cesur moda tercihlerini esprili bir dille savundu.



Türk sinemasında daha önce izlenmeyen bir türün kapılarını araladığını söyleyen Bozkurt, “Değişik bir deneyim sunuyoruz. Herkesi bu deneyimi yaşamaya davet ediyorum,” diyerek sinemaseverleri heyecanlandırdı.



Aynı dönemde vizyona girecek olan Gladyatör 3 ile gişe yarışına girecek olan Sarp Bozkurt, “Paul Mescal kardeşimiz daha genç, ama asıl korktuğum Denzel Washington. Karşımızda onlar olduğu için üzgünüm. Benim gücüm Paul Mescal’e yetmez. Ama umarım Türk seyircisi bizi yalnız bırakmaz.” diye konuştu.



SADECE PARTNERİM DEĞİL HAYAT KOÇUM OLDU

Filmde Engin Altan Düzyatan’la başrolü paylaşan Bozkurt, partneri hakkında övgü dolu sözler sarf etti: “Engin ağabey sadece partner değil, aynı zamanda hayat koçu gibi oldu. Bir ay boyunca birlikte yaşadık; spor yapmamı, dengeli beslenmemi sağladı. Hayata bakış açısıyla çok zengin biri. Benim gibi kuzu çevirip yemiyor, dengeli besleniyor. Ondan çok şey öğrendim.”

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