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Sarp Bozkurt, 'Cinlerin Düğünü’nün yıldız kadrosuna katıldı!

Sarp Bozkurt, 'Cinlerin Düğünü’nün yıldız kadrosuna katıldı! İşte detaylar...

Sarp Bozkurt, 'Cinlerin Düğünü’nün yıldız kadrosuna katıldı!

Ödüllü yönetmen Ferit Karahan’ın güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla büyük merak uyandıran yeni filmi Cinlerin Düğünü, yıldızlar kadrosuna son dönemin başarılı oyuncularından Sarp Bozkurt’u da ekledi.

 Sarp Bozkurt, 'Cinlerin Düğünü’nün yıldız kadrosuna katıldı!

Ekim ayında Erzincan'da çekimlerine başlanacak olan bu çarpıcı yapım, üç kuşağa yayılan bir ailenin dağılma hikâyesini merkezine alarak, insanın kaderiyle kurduğu bağın aşılabilir olup olmadığını sorguluyor.

 Sarp Bozkurt, 'Cinlerin Düğünü’nün yıldız kadrosuna katıldı!

Son dönemin yükselen yıldızlarından Sarp Bozkurt, bu iddialı projede Yasin karakterine hayat verecek.

 Sarp Bozkurt, 'Cinlerin Düğünü’nün yıldız kadrosuna katıldı!

Bozkurt, Demet Özdemir, İlhan Şen ve Kaan Yıldırım'ın canlandırdığı karakterlerin kardeşi olarak hikâyenin kilit rollerinden birini üstleniyor.

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