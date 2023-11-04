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Sarp Akkaya'dan çocukluk itirafı!

Ünlü oyuncu Sarp Akkaya'dan çocukluk itirafı! İşte detaylar...

Sarp Akkaya'dan çocukluk itirafı!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarına gelen Empati'nin bu çarşamba konuğu başarılı oyuncu Sarp Akkaya oldu. Yaşanmış gerçek hikayelerle Empati kuran Sarp Akkaya "Rol gelince seçici davranıyorum. Oynadığım şeyde beni ilgilendiren, meraklandıran ve heyecanlandıran bir şey olmasını bekliyorum. Hayat standardı ile ilgili bir şey, ben Kadıköylüyüm, deniz manzaralı bir ev hayalim yok, bir yalı dairesinde oturmak gibi amacım yok" diyerek samimi ve iddialı cümlelere imza attı.

Sarp Akkaya'dan çocukluk itirafı!

ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİM
Kendisi gibi oyuncu 2 kardeşi daha olan Sarp Akkaya, boşanan bir ailenin çocuğu olduğu için, ilk kez çok zor bir çocukluk geçirdiğini söyledi. Sarp Akkaya "13 yaşımdaydım annemle babam ayrılma kararı aldı. Çocukta bir tahribat yaratıyor bu, bende de yarattı. Kaya da daha az, ablamda çok daha az. 13 yaşımdan 21-22 yaşıma kadar zor bir süreçti boşanmış bir anne babanın çocuğu olmak. Bayram sabahları yine birlikte kahvaltı ediyoruz ama, insan arıyor yokluğunu. Ne zaman büyüyeceğim diye evde dolaştığımı hatırlıyorum, bir çocuk niye büyümek istesin ki?" dedi.

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