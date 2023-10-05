Sarmaşık Zamanı 5. ve 6. bölümleriyle TOD’da yayında!

TOD’un senaryosu ve oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizisi Sarmaşık Zamanı’nın beşinci ve altıncı bölümleri 5 Ekim Perşembe günü izleyici ile buluştu.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle ilgiyle takip edilen dizinin beşinci ve altıncı bölüm konusu ise şu şekilde;

5.bölüm ve 6.bölüm özeti:

Arzu’nun ölüm haberini alan Elif ve Metin, müvekkilleri Ezgi ve Kerem’i savunmak üzere karakola gider. Defne ve Özgür, Arzu’nun tırnaklarında rastlanan doku örneklerinin kime ait olduğunun peşine düşmüştür. Geçmişte ise gençler arasında yaşananlar sonrasında kadınlar, Arzu’yu siteden göndermeye kararlıdır. Ezgi, Arzu’ya kendisini takip etmesi için Kerem’in tuttuğu adamdan bahseder. Oğlunun peşine düşen Nesrin, Ali’yle ilgili çok ilginç bir şey öğrenir. Nesrin’in gelişi, Kerem ve Ezgi’nin ilişkisini de etkileyecektir. Nesrin, Ali’ye ulaşmak için Ezgi’den yardım ister. Kerem’le sorunlar yaşayan Ezgi’nin aklı, Nesrin’den öğrendikleriyle daha da karışacak ve Kerem’e duyduğu şüpheler yoğunlaşacaktır. Metin’in Arzu’ya destek olması, Elif’le ilişkisini kötü etkiler. Zeynep, Arzu’nun yaşadığı ev ile ilgili sürpriz bir gelişmeyi öğrenir. Elif, Arzu’nun siteye gelişinin ardında kim olduğunu bulmak için harekete geçer. Ezgi’nin duyguları son dönemde yaşadıkları nedeniyle karmakarışıktır. Kerem’in, Oğuz’un Ezgi’ye olan duygularının olumlu yönde değişmesini sağlaması Ezgi’yi, Kerem’e yakınlaştırır. Pelin, Ali ile ilgili bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Nesrin’in Ali’nin hayatıyla ilgili öğrendiği gerçekler endişelendirmeye başlar. Sorguda, Defne ve Özgür arasında bir tartışma yaşanır. Defne, Özgür’ün bu soruşturmasından uzaklaşmasını ister. Geçmişte ise Defne ve Özgür’ün iş arkadaşlıkları, yeni ve farklı bir boyut kazanır.

Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna’nın yanı sıra Hazal Türesan ve Yiğit Kirazcı’nın yer aldığı, Gökçen Usta’nın yönetmen koltuğuna oturduğu projenin senaryosunu Savaş Korkmaz kaleme alırken, oyuncu kadrosunda usta isimler Tilbe Saran, Emre Karayel, Emel Çölgeçen ve Özgür Emre Yıldırım yer alıyor. Sarmaşık Zamanı’nın dev oyuncu kadrosunda ayrıca Pervin Bağdat, Pelin Ermiş, Müge Bayramoğlu, Mesut Yılmaz, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ayşe Melike Çerçi, Uğur Karabulut, Funda Güray, Yılmaz Sütçü, Fatih Berk Şahin gibi başarılı isimler bulunuyor. Dizinin idari yapımcılığını ise OM CONTENT üstleniyor.

TOD'un yurt dışında da izleyiciyle buluşan dizisi Sarmaşık Zamanı, Türkiye ile aynı anda MENA bölgesi ülkelerinde de yayınlanıyor.

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