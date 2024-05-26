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Şarkısının tüm geliri çocuklara! “Çocukların hayallerinin önünde mani kalmasın”

Soni Milano; kanserden yitirdiği annesinin anısına yazdığı “Herkes Mani” adlı ilk şarkısının tüm dijital gelirini kanserli çocuklara bağışlıyor. Sözü ve bestesi kendi imzasını taşıyan “Herkes Mani” 24 Mayıs’ta klibiyle aynı anda tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Şarkısının tüm geliri çocuklara! “Çocukların hayallerinin önünde mani kalmasın”

Küçüklüğünde Erkin Koray, İlhan İrem ve Barış Manço şarkılarına tahtadan yaptığı gitar ile eşlik eden Soni Milano; 12 yaşından beri gitar ve piyano çalıyor. Milano, uzun zamandır sözlerini yazıp bestelediği şarkılarını artık müzikseverler ile paylaşmaya hazır.

Şarkısının tüm geliri çocuklara! “Çocukların hayallerinin önünde mani kalmasın”

Soni Milano, söz ve bestesi kendisine ait olan "Herkes Mani" adlı ilk şarkısı ile müzik dünyasına adım atıyor. "Herkes Mani" şarkısı sanatçının mide kanserinden kaybettiği annesinin anısına, 1 saat içinde yazdığı, annesinin duygularını yansıttığı şarkısı. “Herkes Mani”stüdyoda tek seferde kaydedildi. Şarkının klibi Panopticon tarafından İngiltere’de çekildi. 

Şarkısının tüm geliri çocuklara! “Çocukların hayallerinin önünde mani kalmasın”

Soni Milano; çocukların hayallerine hastalıkların mani olmaması duygusundan yola çıkarak şarkıdan elde edeceği gelirin tamamını kanserli çocuklara bağışlayacak. Milano; ”Herkes Mani" şarkısı sonrasında afro-beat ezgileri ile dolu ikinci şarkısını Haziran ayı sonunda dinleyicileri ile buluşturacak. Soni Milano’nun “Herkes Mani” adlı şarkısı 24 Mayıs’ta klibiyle aynı anda dijital platformlarda yayında.

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