  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Şarkılar antidepresandır

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki Solfej’in organizasyonuyla, İzmir Hilltown Karşıyaka Carnival Venue’de konser verdi.  

Şarkılar antidepresandır

Erol Evgin, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarından marşlara uzanan repertuarındaki tüm şarkıları mekanı tıklım tıklım dolduran İzmirlilerle hep bir ağızdan söyledi.

Şarkılar antidepresandır

Sanatçı; “55 yıllık müzik yolculuğumda, hani derler ya Edirne’den Karsa, ülkemin her köşesinde şarkılar söyledim. Şarkılar, türküler birleştirir, iyileştirir. Şarkılar, antidepresandır” dedi. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Burcu Özberk'ten alkışlanacak hareket!
  Magazin

Burcu Özberk'ten alkışlanacak hareket!

Nur Yazar kar tatilinde
  Magazin

Nur Yazar kar tatilinde

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile evliliğinin neden bittiğini açıkladı
  Magazin

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile evliliğinin neden bittiğini açıkladı

Danla Bilic korumayla gezdiğini açıkladı
  Magazin

Danla Bilic korumayla gezdiğini açıkladı

'Yandaki Oda' dizisinin hazırlıkları başladı
  Magazin

'Yandaki Oda' dizisinin hazırlıkları başladı

Seccad Mehmedi: Pavyonlar benim için sosyal bir yaradır
  Magazin

Seccad Mehmedi: Pavyonlar benim için sosyal bir yaradır