Erol Evgin, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarından marşlara uzanan repertuarındaki tüm şarkıları mekanı tıklım tıklım dolduran İzmirlilerle hep bir ağızdan söyledi.

Sanatçı; “55 yıllık müzik yolculuğumda, hani derler ya Edirne’den Karsa, ülkemin her köşesinde şarkılar söyledim. Şarkılar, türküler birleştirir, iyileştirir. Şarkılar, antidepresandır” dedi.

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