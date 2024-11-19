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Şarkıcılar yılbaşında nerelerde konser verecek? Alacakları ücret dudak uçuklattı!

Şarkıcılar yılbaşında nerelerde konser verecek? Alacakları ücret dudak uçuklattı! İşte detaylar...

Şarkıcılar yılbaşında nerelerde konser verecek? Alacakları ücret dudak uçuklattı!

2025'e girmeye 1.5 aydan az kaldı. Şimdiden yeni yılın kazananları belli oldu. Yılbaşı için kaşelerini ikiye katlayan ünlüleren sahne fiyatlarını POSTA öğrendi. Özellikle Kıbrıs’ta bulunan otellerde sahne alan şarkıcılar para basacak…

Şarkıcılar yılbaşında nerelerde konser verecek? Alacakları ücret dudak uçuklattı!

Hadise: 20 Milyon (31 Aralık Kıbrıs-1 Ocak Mısır)

Gülşen: 8 milyon (Kıbrıs)

Alişan: 3 milyon (Kıbrıs)

Aşkın Nur Yengi:5 milyon (Sapanca)

Candan Erçetin: 5 milyon (Antalya)

Derya Bedavacı: 4 milyon (İzmir)

Ebru Gündeş: 10 milyon (Kıbrıs)

Şarkıcılar yılbaşında nerelerde konser verecek? Alacakları ücret dudak uçuklattı!

Funda Arar: 5 milyon (Kıbrıs)

Gülben Ergen: 3 milyon (Uludağ)

Hakan Altun: 6 milyon (Ankara)

Hande Yener: 6 milyon (Kıbrıs)

Hülya Avşar: 2 milyon (İstanbul)

İrem Derici: 3,5 milyon (Kıbrıs)

Kenan Doğulu: 7 milyon (Kıbrıs)

Linet: 6 milyon (Kıbrıs)

Melek Mosso: 3 milyon (Kıbrıs)

Mustafa Sandal: 4,5 milyon (Kıbrıs)

Özcan Deniz: 6 milyon (Kıbrıs)

Serkan Kaya: 6 milyon (Kıbrıs)

Sıla: 6 milyon (Kıbrıs)

Sibel Can: 8 milyon (İstanbul)

Şevval Sam: 3,5 milyon (Kıbrıs)

Şarkıcılar yılbaşında nerelerde konser verecek? Alacakları ücret dudak uçuklattı!

Yıldız Tilbe: 7 milyon (Ankara)

Zara : 3 milyon (Sapanca)

Bülent Ersoy: 6 milyon (Almanya)

Nükhet Duru: 2 milyon (Kemer)

Berkay: 5 milyon (İzmir)

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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