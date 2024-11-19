Şarkıcılar yılbaşında nerelerde konser verecek? Alacakları ücret dudak uçuklattı!

2025'e girmeye 1.5 aydan az kaldı. Şimdiden yeni yılın kazananları belli oldu. Yılbaşı için kaşelerini ikiye katlayan ünlüleren sahne fiyatlarını POSTA öğrendi. Özellikle Kıbrıs’ta bulunan otellerde sahne alan şarkıcılar para basacak…

Hadise: 20 Milyon (31 Aralık Kıbrıs-1 Ocak Mısır)

Gülşen: 8 milyon (Kıbrıs)

Alişan: 3 milyon (Kıbrıs)

Aşkın Nur Yengi:5 milyon (Sapanca)

Candan Erçetin: 5 milyon (Antalya)

Derya Bedavacı: 4 milyon (İzmir)

Ebru Gündeş: 10 milyon (Kıbrıs)

Funda Arar: 5 milyon (Kıbrıs)

Gülben Ergen: 3 milyon (Uludağ)

Hakan Altun: 6 milyon (Ankara)

Hande Yener: 6 milyon (Kıbrıs)

Hülya Avşar: 2 milyon (İstanbul)

İrem Derici: 3,5 milyon (Kıbrıs)

Kenan Doğulu: 7 milyon (Kıbrıs)

Linet: 6 milyon (Kıbrıs)

Melek Mosso: 3 milyon (Kıbrıs)

Mustafa Sandal: 4,5 milyon (Kıbrıs)

Özcan Deniz: 6 milyon (Kıbrıs)

Serkan Kaya: 6 milyon (Kıbrıs)

Sıla: 6 milyon (Kıbrıs)

Sibel Can: 8 milyon (İstanbul)

Şevval Sam: 3,5 milyon (Kıbrıs)

Yıldız Tilbe: 7 milyon (Ankara)

Zara : 3 milyon (Sapanca)

Bülent Ersoy: 6 milyon (Almanya)

Nükhet Duru: 2 milyon (Kemer)

Berkay: 5 milyon (İzmir)

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