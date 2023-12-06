Şarkıcı Zara hayalindeki mesleği açıkladı  

Sahne öncesinde ''Gece Muhabiri''nin sorularını yanıtlayan Zara, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Son günlerde kendisi ile ilgili yazılı ve görsel basındaki ''fazla kilo'' haberleri hakkında açıklama yapan Zara, ''Gerçekten bu bayağa konuşuldu ve banada çok soruldu. Bir film mi? Bir düet mi? Bir televizyon projesi mi? Böyle bir dörtlü nasıl bir araya gelir desen ancak böyle bir şey gelir akıllara. Hayır efendim. Türkiyenin kilolu dört sanatçısı diye verildi haberler. Bende bu grupta yer almaktan özellikle gurur duydum. İsimlere bakar mısınız? Ata Demirer... Sibel Can... Eser Yenenler... Bu şampiyonlar ligine girmek kolay değil, herkesi bekliyoruz buraya...'' demeciyle özgüvenli ve esprili bir duruş sergiledi.

PİLOTLUK YOLUNDA ANNE MUHALEFETİ

Bir dönem pilot olmayı çok istediğini, hatta Hezarfen Ahmet Çelebi Havalimanında tek motorlu uçak kullandığını ve özel dersler aldığını dile getiren başarılı sanatçı, bu arzusunun annesinin isteği ile rafa kalktığını dile getirirken, ''Pilot olmayı çok istedim ama annemin yüksek öngörüsü ile konservatuara yazıldım. Şimdi hep şöyle diyorum, sizi öyle uçuramadım böyle uçuruyorum. Müzikseverlerde kapatıyorlar gözlerini, bağlıyorlar emniyet kemerlerini takılıyorlar peşime.'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE UZAY AJANSINA ÇAĞRI

Türkiye Uzay Ajansının bir dönem astronot arayışı içinde olduğunu hatırlatılması üzerine; ''Benim işte, o benim. Bence bana direkt müracaat etsinler.'' sözlerini sarf eden başarılı sanatçı Zara, herkesi güldürdü.

YAPAY ZEKA BENİ KORKUTUYOR

Teknoloji ile arasının nasıl olduğunun sorulunca; ''Çok iyi diyebilirim. Hemen hemen tüm yenilikleri takip ediyorum. Özellikle sanal gerçeklik ve yapay zeka konuları beni çok korkutuyor. Sonuçta öğrenmeyide öğrenen bir yapısı var diye biliyorum. Bir tek duygularımızı taklit edemezler muhtemelen ancak o konuda şüpheli.'' yanıtını veren Zara, sözlerine şu şekilde devam etti; ''Ben öğrenmeye aç, öğrenmeyi çok seven bir insanım. Evde bir tıp terimleri sözlüğüm var ve ilaç prospektüslerini okuyorum, hatta neredeyse hepsini ezbere bilirim. Her Şeyi ezberlemeye karşı bir manyaklığım var.''

ENGELLİLER HAFTASINI UNUTMADI

Röportajın sonunda ''Engelliler Haftası''nada dikkat çeken Zara, ''Bu ülkeye sayısız başarı kazandıran onlarca özel birey var. Hepsine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizlere öyle büyük mutluluklar yaşattılar ki... Asıl engel zihinlerimizde. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bunu asla unutmadan yaşamalıyız.'' dedikten sonra sahnedeki yerini aldı.

Gece boyunca gerek müzikal performansı gerekse bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan Zara, finalde misafirlerinin yoğun isteği üzerine programını yarım saat uzattı.

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