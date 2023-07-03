Şarkıcı Ümit Yaşar'dan meslektaşlarına ağır gönderme: Herkes haddini bilsin

Ümit Yaşar, geçtiğimiz akşam Beylikdüzü Duqqan Sahne’de sahne aldı. Sahne öncesi mekan sahibi Gökhan Reis ile beraber poz veren Yaşar, ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Arabesk şarkıları ile gönüllere taht kuran Yaşar, “Biz her zaman doğallıktan yanayız. Hiçbir zaman birileri gibi çıkıpta çakma imparator olarak görmüyoruz kendimizi. Herkes haddini bilsin. Son dönemde çokça çakma imparatorlar türedi. Ben imparatorum demeler. Ülkede bir tane imparator var o da İbrahim Tatlıses’tir.” dedi. Gökhan Reis ise, “Ümit kardeşimi mekanımızda çıkarmaktan mutluyuz. Müşterilerimizin isteği doğrultusunda yıldız isimleri mekanımızda ağırlamaya devam edeceğiz.” dedi.

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