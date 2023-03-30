SnobMagazin.com

Şarkıcı İmge Ay İddialı Geliyor 

Güzel şarkıcı İmge Ay  "Sıra Sende" şarkısıyla sosyal medyada ve youtube kanalında büyük beğeni topladı.

Şarkıcı İmge Ay İddialı Geliyor 

İlk single çalışması "Başka Biri" şarkısıyla büyük beğeni toplayan  güzel şarkıcı İmge Ay  bir yıl aradan sonra söz müzik Melda Gürbey ve Tarık İster'e ait olan düzenlemesini ve aranjesini Fırat Özbaylar'ın yaptığı "Sıra Sende" şarkısı sosyal medyada ve youtube kanalında büyük beğeni topladı.

İMGE AY'IN BİR MİLYON SEVİNCİ

Güzel şarkıcı Ay "Sıra Sende" şarkısı Youtube kanalında bir milyon izlenmesinin ardından üçüncü şarkısının hazırlıklarına şimdiden başladığını diğer yandanda sahne için hocası ile birlikte reperatuar çalışmalarına başladığını dile getirirken İmge Ay artık bende sahnelere iddialı geliyorum dedi.
 

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?