 Şarkıcı Hatice: Ramiz resim çerçevesini kafamda kırdı

12 yaşımda pazarda su sattım

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Bir ay önce başına gelen botoks zehirlenmesi konusuyla başlamak istiyorum. Şimdi nasılsın ?" demesi üzerine Hatice " Diş sıkma problemi yaşıyorum. Masseter botoksu yaptırdım. Kaldı ki ilk defa yaptırdığım bir şey değil. Bunu bir dişçiye yaptırdım. Bunun altını çizerek söylüyorum ki herhangi bir güzellik merkezinde yaşamadım bu olayı. Yaptırdıktan iki gün sonra bacak ve kollarımda hissizlik, çiğneyememe, yutamama, konuşamama başladı. Bir ayı geçti hala merdiven çıkamıyorum. Konuşmam tam düzelmedi. Yaptırdığım doktor normal geçer diyor. İyi de daha öncede yaptırdım. İlk defa böyle oldu. Henüz tam olarak geçmedi." dedi.

Çocuk bakıcılığı yaptım

Ezmeci’nin "Nasıl bir çocukluk geçirdin ?" sorusuna, Hatice "Babam, baba gibi babaydı. Okumamı istedi. İşçi emeklisiydi. Annem temizliğe giderdi. Ben okumayı değil nedense o zaman ısrarla aileme katkıda bulunmak için çalışmayı tercih ettim. Bazen annemle temizliğe gittim. 12 yaşında pazarda su sattım. Çocuk bakıcılığı yaptım. 22 yaşında aşık olduğum adamla evlendim." cevabını verdi.

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin " Erken yaşta kaybettiniz eşinizi " demesi üzerine Hatice " Evet maalesef 28 yaşındaydı. Kanser teşhisi konduktan bir hafta sonra vefat etti. Abimi, anneannemi de yeni kaybetmiştim. Üst üste kayıplar beni çok üzdü. " Doyamadım" şarkısının sözlerini kaybettiğim eşim için yazdım. Doyamadan gitti. Ama Allah razı olsun çok şükür 6 yıldır hayatımda olan Ali Kemal Bey de çok iyi. Aynı ilk eşim Güney gibi."

İlk eşimden sonra bende ölmek istedim

Ezmeci'nin "Üst üste gelen bunca acıyla nasıl başa çıkabildin ?" sorusuna karşılık "Allah'a olan inancım güçlü olmasaydı, Güney'in arkasından bende vefat ederdim." yanıtını verdi.

İkinci bir eş kaybına dayanamam

"Yılların verdiği bu üzüntülerden sonra Ali Kemal Beyle yeniden mutluluğu yakaladığım için çok şükür. Fakat onu da kaybetmek duygusunu düşünmek bile içimi acıtıyor. Evli değiliz şu an ama o benim eşim. İkinci bir eş kaybı duygusunu yaşamak beni bitirir." dedi

İkinci eşim Ramiz, resim çerçevesini kafamda kırdı

" İkinci eşim Ramiz Bey, evde Güney'le olan fotoğraf çerçevesini kafamda kırdı. Ali Kemal ise Güney'i mezarında ziyaret ederken bile bana eşlik ediyor. " cevabını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.