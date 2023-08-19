Şarkıcı Chiara'nın Türkiye şaşkınlığı: İlk kez gördüm

Genç şarkıcı Chiara King, Türkiye'de tatil yaparken karşılaştıklarını sosyal medyada paylaşıyor.

Deniz market hizmetiyle ilk kez karşılaşan Chiara, hayranlığını belirten bir video çekti.

Chiara'nın TikTok'ta 3,7 milyon takipçisi bulunuyor.

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