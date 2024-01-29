 Şarkı söylemeyi bırakacağını söyleyen Volkan Konak'tan yeni açıklama geldi!

Volkan Konak, şarkı söylemeyi bırakacağını açıklamıştı.

Sanatçıdan yeni açıklama geldi.

Konak, "Söylediğim yanlış anlaşılmış galiba, siyaset korosunda şarkı söylemeyeceğimi belirttim. Ben her zaman olduğu gibi, dürüst, uygar ve asil insanların korosunda şarkılarımı söyleyemeye devam edeceğim. Son söz; yaşasın sevgi, yaşasın bilim, yaşasın sanat" dedi.

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