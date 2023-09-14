  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sarıbahçe’de hesaplaşma vakti

Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’nin orijinal dizisi Magarsus, 7’inci bölümüyle bugün 19.00’da yayına giriyor. 

Sarıbahçe’de hesaplaşma vakti

Turgut, kendini Damla’ya affettirmek için Fethi’ye karşı gemileri yakmaya kararlıdır.  Tansu ve Beton, Erdem’in hamlelerine karşı Kurak Tarım’ı ayakta tutabilmek için şartlı olarak bir anlaşmaya varırlar. Fakat bu anlaşma ile Turgut’un kararı Sarıbahçe’deki tüm dengeleri bozacak, hesaplaşma vaktini getirecek ve herkesi kaçınılmaz sona götürecektir.  

Sarıbahçe’de hesaplaşma vakti

Yeni bölümleri merakla beklenen Magarsus’da Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar başrolleri paylaşırken, genç oyunculara usta oyuncu Ercan Kesal da eşlik etti. Ercan Kesal’ın Kurak Tarım’ın kurucusu Sarıbahçe’deki tüm narenciye ticaretini elinde tutan Halil Kurak’ı canlandırdığı Magarsus’da Berkay Ateş, Halil Kurak’ın yeğeni, aynı zamanda sağ kolu Beton’u, Çağlar Ertuğrul ise fevri ve öfkeli oğlu Turgut’u canlandırıyor.

Sarıbahçe’de hesaplaşma vakti

Merve Dizdar ise Halil Kurak’ın Amerika’da eğitim alıp, Kurak Tarımı modern ve kurumsal bir yapıya çevirmek isteğiyle Sarıbahçe’ye dönen kızı Tansu’yu canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Burcu Gölgedar, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Sümeyye Aydoğan, Menderes Samancılar, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Emel Atıcı ve Murat Baykan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.  

Sarıbahçe’de hesaplaşma vakti

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut, yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer’in üstlendiği dizinin senaryosunu ise yönetmen Yunus Ozan Korkut ile birlikte Mustafa Yürüktümen kaleme aldı.  

Magarsus, yeni bölümleriyle her Perşembe 19.00’da BluTV’de…

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Miss&Mr Modeller belli oldu
  Magazin

Miss&Mr Modeller belli oldu

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı
  Magazin

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı

Aybüke Pusat bakın hangi diziyle ekrana dönüyor
  Magazin

Aybüke Pusat bakın hangi diziyle ekrana dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölümden dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti
  Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölümden dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'da evlendi
  Magazin

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'da evlendi

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil yeni filmi için imaj değiştirdi  
  Magazin

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil yeni filmi için imaj değiştirdi  