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Sanrı’nın galası AKM’de yapıldı

Sanrı’nın galası AKM’de yapıldı. İşte detaylar...

Sanrı’nın galası AKM’de yapıldı

Yönetmen ve senarist Mustafa Sancak’ın ilk kısa filmi olan Sanrı’nın Galası AKM'de yapıldı.

Sanrı’nın galası AKM’de yapıldı
Cinsel Saldırı sonucu hamile kalan bir kadının ve eşinin geçtiği zorlu yolu anlatan filmde Duygu Kurt, Kadim Yaşar ve Kübra Gülenç rol aldı.

 Sanrı’nın galası AKM’de yapıldı

Sanrı Önümüzdeki yıl bir çok uluslararası film festivaline de katılarak cinsel saldırılar konusuna dikkat çekmeye çalışacak.

Sanrı’nın galası AKM’de yapıldı

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