Yönetmen ve senarist Mustafa Sancak’ın ilk kısa filmi olan Sanrı’nın Galası AKM'de yapıldı.



Cinsel Saldırı sonucu hamile kalan bir kadının ve eşinin geçtiği zorlu yolu anlatan filmde Duygu Kurt, Kadim Yaşar ve Kübra Gülenç rol aldı.

Sanrı Önümüzdeki yıl bir çok uluslararası film festivaline de katılarak cinsel saldırılar konusuna dikkat çekmeye çalışacak.

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