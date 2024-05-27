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Şanlıurfalılar Merve Özbey ile coştu

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında, Arkeoloji Müzesi Meydanı’nda kurulan sahnede konser veren Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey en sevilen şarkıları ve Şanlıurfa’ya özel hazırladığı repertuvarı ile unutulmaz bir gece yaşattı.

Şanlıurfalılar Merve Özbey ile coştu

 

Muhteşem sahne performansı ile yaklaşık 80 bin Şanlıurfalıya unutulmaz anlar yaşatan sanatçı Merve Özbey sahnede yaptığı konuşmada, “Buradan kendinizi görmenizi çok isterdim. Değerli misafirlerim, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın yanaklarından öpüyorum, saygıyla selamlıyorum. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı bu Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni düzenliyor ki bizler de sizlerle buluşabiliyoruz” dedi.

Şanlıurfalılar Merve Özbey ile coştu

Özbey’in; Helal Ettim, Bir İmkânsız Var, Vicdanın Affetsin gibi sevilen şarkılarıyla beraber, Dayan Yüreğim, Yerine Sevemem, Sana Değer, Bir Derdim Var, Bana Sor, Seni Yazdım, İtirazım Var gibi farklı tarzlarda en sevilen Türkçe şarkılara da yer verdiği konseri Şanlıurfa’da büyük bir coşkuya sahne oldu.

Şanlıurfalılar Merve Özbey ile coştu

Şanlıurfalılara özel bir şarkı listesi hazırlayan Özbey, Urfa’nın Etrafı, Urfalıyam Ezelden, Hayatı Tesbih Yapmışım, Mardin Kapı Şen Olur türküleri ve sahnedeki davul şovu ile dinleyenlerine eğlenceli saatler yaşattı. 

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