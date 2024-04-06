Sandık Kokusu'nun Hande'si Ece Ertem'den özel açıklamalar

Opera Şan Ana Sanat Dalı mezunu olan başarılı oyuncu Ece Ertem, hobilerinden bahsederek hayat felsefesini anlattı.

"İlk sete çıktığım proje olan “Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam”, çünkü ben gözümü Yeşilçam’la açtım diyebilirim" açıklamasında bulunan Ece Ertem sözlerine şöyle devam etti:

"Memur ailede bir oraya bir buraya tayin derken imkânsızlıklarla büyüdüğümü ancak ilk büyük şehre taşındığımızda anladım. Liseyi İzmir’de kazanınca ancak sinemaya, tiyatroya, operaya, hayalimde olan imkânlara kavuştum. O zamana kadar da izleyebildiğim kadar Yeşilçam filmi izledim. Dolayısıyla Gülşen Bubikoğlu, Türkan Şoray ve birçok üstat en büyük idollerim oldu. Ben ilk işimde, çok büyük hayranı olduğum Türkan Şoray’la tanıştım. O gerçekten anlatılmaz yaşanır dediğimiz türden bir insan. Onunla bir an geçirince, gerçek ve samimi nezaketi bir saniyeden bile kısa anda çözüyor(muş)sunuz. Kamera önü, arkası ayırt etmeden hayatımda gördüğüm en naif insanlardan biri. İlk işimde böylesine büyük bir şansa sahip olduğum için çok mutluyum."

Yemek yapmayı çok sevdiğini ifade eden güzel oyuncu "Değişik mutfaklardan denediğim lezzetleri bir de kendi yorumumla hazırlamaya bayılıyorum. Aynı şekilde sağlıklı, detoks içeceklere de meraklıyım. Küçükken 1500 metre lisanslı profesyonel koşucuydum, hatta 3.46 rekorum var, kimse bilmez. Koşmayı ve köpeğimle yürüyüş yapmayı da çok seviyorum" açıklamasında bulundu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.