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Sanatta Engel Yok Vakfı sanatçıları çalıştayda buluşturdu

Engelli bireylerin sanata ulaşmasında ve sanat ile sanatçıyı kavuşturmada köprü görevi gören Sanatta Engel Yok Vakfı, geçtiğimiz gün sanat çalıştayını gerçekleştirdi.

Sanatta Engel Yok Vakfı sanatçıları çalıştayda buluşturdu

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Zihinsel Engelliler Korumalı İş Yeri Atölye ve Yaşam Merkezi ev sahipliğindeki çalıştay, farklı sanat disiplinlerini bir araya getirdi.

Sanatta Engel Yok Vakfı sanatçıları çalıştayda buluşturdu

Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Zanbak öncülüğündeki çalıştayda sanatçılar atölyelerde resimlerini yaptılar. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu da çalıştayı ziyaret etti.

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