Sanatta Engel Yok Vakfı sanatçıları çalıştayda buluşturdu

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Zihinsel Engelliler Korumalı İş Yeri Atölye ve Yaşam Merkezi ev sahipliğindeki çalıştay, farklı sanat disiplinlerini bir araya getirdi.

Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Zanbak öncülüğündeki çalıştayda sanatçılar atölyelerde resimlerini yaptılar. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu da çalıştayı ziyaret etti.

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