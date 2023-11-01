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Sanatla Randevu, Cumhuriyet’in 100. Yılını teknede düzenlediği cumhuriyet balosu ile kutladı

Sanatseverler için unutulmaz bir deneyim sunan Sanatla Randevu, Cumhuriyet’in 100. Yılını kutlamak için özel bir etkinlik düzenledi.

Sanatla Randevu, Cumhuriyet’in 100. Yılını teknede düzenlediği cumhuriyet balosu ile kutladı

“Sanat iyileştirir, sanat birleştirir” mottosuyla yola çıkan organizasyon, 100. Yıl Cumhuriyet Balosu ile cumhuriyet coşkusunu sanatla bir araya getirerek unutulmaz bir gece sundu. 

29 Ekim akşamı saat 19.30’da İstanbul Bebek’ten hareket eden Ay Yıldız Teknesi ile İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen etkinlik, İstanbul’un büyüleyici manzarasını arka plana alarak, davetlilere özel bir deneyim yaşattı.  

Sanatla Randevu, Cumhuriyet’in 100. Yılını teknede düzenlediği cumhuriyet balosu ile kutladı

Sanatla Randevu’nun organizasyonunda gerçekleşen gecede katılımcılar, İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen havai fişek, lazer ve drone şovunun ardından Opera Latte ile Türkiye’nin önde gelen sopranolarından biri olan Ekin Naz Kaptan ve Türkiye’nin önde gelen piyanistlerinden biri olan Burcu Arpacıoğlu’nun Atatürk’ün sevdiği şarkıları ve coşkulu tangolarını içeren özel bir müzik ziyafeti yaşadılar. Gece boyunca milli dansçılar; Çiğdem Güler Adışen ve Cem Öztürk, dans performanslarıyla davetlilere unutulmayacak anlar yaşattılar.  

Sanatla Randevu, Cumhuriyet’in 100. Yılını teknede düzenlediği cumhuriyet balosu ile kutladı

Muhteşem performansın ardından gece boyunca devam eden kutlamalarda ayrıca Cumhuriyet’in 100. Yılında Cumhuriyet’e ve Atatürk’e gönülden bağlı ve Cumhuriyet’e en yakışan öğretmenlerden biri olduğu için Sevinç Aydın’a da bir plaket verildi. Plaket, katılımcılar arasında yer alan oyuncu, sunucu Berna Laçin tarafından takdim edildi. 

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