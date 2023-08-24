Güzellikleriyle ilgi odağı olan ikiliden Pınar Güsar, yeni şarkısı ‘Sana Dair’ hakkında yöneltilen sorulara cevap verdi.

Güsar, “Yeni şarkım çok beğenildi. Haliyle bu sahne programlarıma da yansıdı.” dedi. İş odaklı ilerlediğini ifade eden güzel sanatçı, “Kimseye laf atıp polemiklerle gündeme gelmeye çalışan biri değilim bazı isimler gibi. Sanatımla gündemde olayım bu bana yeter.” dedi.

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