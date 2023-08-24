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Sanatımla gündemde olayım bu bana yeter! 

Güzel şarkıcı Pınar Güsar ile sunucu arkadaşı Sezgi Sena Akay, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendiler.

Sanatımla gündemde olayım bu bana yeter! 

Güzellikleriyle ilgi odağı olan ikiliden Pınar Güsar, yeni şarkısı ‘Sana Dair’ hakkında yöneltilen sorulara cevap verdi.

Sanatımla gündemde olayım bu bana yeter! 

Güsar, “Yeni şarkım çok beğenildi. Haliyle bu sahne programlarıma da yansıdı.” dedi. İş odaklı ilerlediğini ifade eden güzel sanatçı, “Kimseye laf atıp polemiklerle gündeme gelmeye çalışan biri değilim bazı isimler gibi. Sanatımla gündemde olayım bu bana yeter.” dedi.

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