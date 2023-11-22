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Sanatçılar artık şarkılarını duyguya göre değil TikTok’a göre yazıyor 

Müzik piyasasının son zamanlarda yükselen değeri Serhat Can, yaz kış demeden yurt içi ve yurt dışı konserlerine tam gaz devam ediyor.

Sanatçılar artık şarkılarını duyguya göre değil TikTok’a göre yazıyor 

 

Arabesk müziğini kendine has yorumuyla yeni bir soluk getiren Serhat Can,  güçlü sesiyle ve muhteşem enerjisiyle şimdiden milyonların kalbine girmeyi başardı.

Sanatçılar artık şarkılarını duyguya göre değil TikTok’a göre yazıyor 

Geçtiğimiz akşam İzmir’de bir mekanda sahne alan Serhat Can, konser alanını tıklım tıklım dolduran hayranlarına söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı.

  Sanatçılar artık şarkılarını duyguya göre değil TikTok’a göre yazıyor 

Sahne alan bir çok şarkıcının “Sanatçı dediğimiz söz yazar, şarkıcı ise sadece yorumlar” söylemlerine de değinen Serhat Can, “Bu söylemlere kesinlikle katılmıyorum. Eline kalem alan herkes sanatçı o zaman, böyle bir şey yok sanatçı dediğin Neşet Ertaş, Barış Manço, Cem Karaca gibi halka hitap eden gerek şarkılarıyla gerek davranışlarıyla gerek mütevaziliğiyle olunur. Şimdikiler YouTube ve TikTok sanatçıları şarkıları milyonlarca dinlenir ama sahnelerine kimse dinlemeye gelmez. Allah'a şükürler olsun ki benim öyle bir derdim yok, her yerde sahne alıyorum ve gördüğünüz gibi hep sizlerle birlikte şarkılarımızı coşkuyla söylüyoruz” diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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