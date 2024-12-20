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SnobMagazin.com

Sanat hediyeleri

EKSEN MÜZAYEDE, geleceğe dair geliştirdiği sürdürülebilirlik vizyonu ve toplumun her kesiminin orijinal sanat eserlerine ulaşabilmesi, sanatın maddi ve manevi değerleri hakkında bilgi edinebilmesi adına da önemli bir görev üstlenmektedir.

Sanat hediyeleri

EKSEN MÜZAYEDE; 2009 yılından itibaren sektörde önemli projelere imza atan ve sanat danışmanlığı yapan  Hasan SARITAŞ tarafından kurulmuştur. EKSEN MÜZAYEDE, Türk sanatının farklı örneklerini sanatseverlerle buluşturup, güncel gelişmeleri takip ederek üyelerine dinamik ve yenilikçi bir müzayede deneyimi sunar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte online platformların kullanımındaki artış, kültür - sanat dünyasında da kendini göstermeye başladı. Sanatın hem içerik hem de ticari anlamda görünürlüğünün artmasını sağlayan online platformlar gün geçtikçe çeşitlenip büyümeye devam ediyor.

Sanat hediyeleri
EKSEN MÜZAYEDE, geleceğe dair geliştirdiği sürdürülebilirlik vizyonu ve toplumun her kesiminin orijinal sanat eserlerine ulaşabilmesi, sanatın maddi ve manevi değerleri hakkında bilgi edinebilmesi adına da önemli bir görev üstlenmektedir. Türk sanatının kıymetli geçmişinin yanı sıra güncel sanat eserlerinin tanıtılması ve sanatseverlere ulaşması adına da çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda hem sanatçılarla birebir hem de koleksiyonerlerle birlikte çalışır.

 Sanat hediyeleri

Belirli periyotlarla düzenlenen online müzayedelerde koleksiyon yönetimi alanında tecrübeli ekibimiz tarafından özen ve titizlikle seçilen resim, heykel, seramik, baskı, grafik sanatları gibi daha birçok alandan orijinal sanat eserleri yer almaktadır.

Sanat hediyeleri

Ayrıca, müzayedeler süresince EKSEN MÜZAYEDE’nin İstanbul Kadıköy'de bulunan sergi alanını randevu ile ziyaret edebilir ve eserleri yakından inceleyerek ekibimizden detaylı bilgi alabilirsiniz. Sitemize üye olarak güncel haberler ve müzayedelerden haberdar olabilir, eserlere teklif verebilirsiniz. www.eksenmuzayede.com

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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