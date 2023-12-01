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Sanat dünyası da dolandırıldı

Sinan Akçıl, önceki gün klip çekimindeydi. Yeni şarkısının klibini çeken Akçıl, muhabirlerin de sorularına yanıt verdi.

Sanat dünyası da dolandırıldı

Klipte bir tablo çalan kişiyi canlandıran Sinan Akçıl, "Hep derlerdi kızların kalbini çalıyorsun ama bu sefer tablo çalıyorum." dedi.

Sanat dünyası da dolandırıldı

Son dönemde Fatih Terim, Arda Turan ve birçok futbolcunun parasını kaptırdığı Seçil Erzan davasının benzerini yaşayan Akçıl, "Futbolcular ile ortak olup fon açacağım. Bilinmeyen bir şey söylemek istiyorum. Bir kaç yıl önce şarkıcılar arasında oldu böyle bir durum. Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi bizden de para almaya çalıştı. Benim o zamanki eşimden de almaya çalıştı. Var böyle insanlar ya. Sanat dünyası bunu çok duyurmadan kapattı gitti. Sizden de örnekleyeyim konuyu, birisi size 6 kamera ver bana size 18 kamera vereyim dese sizler de kabul edersiniz. Böyle şeyleri vergi ödeyerek yapacaksın yapıyorsan. Resmi olmalı yani." dedi. 

Sanat dünyası da dolandırıldı

KAYKAY'A KLİP ÇEKTİ 

Yeni şarkısı "Kaykay" ile ilgili de konuşan Sinan Akçıl, "Çok acayip bir şarkı. Çok da film tadında bir klip diyebiliriz. Çok yükseldim bu şarkıya. Müzik farklı çok beğendim müziğini. Satın aldım müziğini ve o müzik üzerine söz yazdım." dedi. 

Sanat dünyası da dolandırıldı

AJDACIK ŞERBETİ  

Sinan Akçıl'ın geçtiğimiz aylardan beri adı sürekli Kızılcık Şerbeti oyuncusu Müjde Uzman ile anılıyordu. Müjde Uzman sorularının üzerine Akçıl, "Ajda hanım da Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmuş. Ajdacık Şerbeti. Müjde de evet burda. Eski kız arkadaşım. Sağ olsun vakit buldukça beni yalnız bırakmıyor." diyerek güldü.

 

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