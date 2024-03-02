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Sanat camiasını yasa boğan ölüm

'Eşkıya' ve 'Av Mevsimi' gibi birçok dizi ve filmin yapımcısı Gülengül Soytürk (Arlıel) hayatını kaybetti.

Sanat camiasını yasa boğan ölüm

'Eşkıya' ve 'Av Mevsimi' gibi birçok dizi ve filmin yapımcısı Gülengül Soytürk (Arlıel) hayatını kaybetti.

Sanat camiasını yasa boğan ölüm
Kansersiz Yaşam Derneği Asbaşkanı Soytürk'ün ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Mert Fırat, Suzan Kardeş ve İbrahim Selim gibi isimler sosyal medyada başsağlığı mesajı yayınladı.

 

 

 

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