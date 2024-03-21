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Sanal aşk evliliğe gidiyor

Aslı Sümen, itirafıyla izleyenleri şaşırttı. İşte detaylar...

Sanal aşk evliliğe gidiyor

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Miss Turkey 2017 birincisi Aslı Sümen oldu. Sümen, itirafıyla izleyenleri şaşırttı.

  Sanal aşk evliliğe gidiyor

Geçtiğimiz günlerde İngiliz sevgilisi Chris Bann’ın evlilik teklifini kabul eden Sümen, Aslı Şafak’ın, "Chris’le nasıl tanıştınız?" sorusu üzerine samimi bir itirafta bulunarak, tanışma hikâyelerini ilk kez anlattı.

  Sanal aşk evliliğe gidiyor

TELEFON UYGULAMASI ÜZERİNDEN TANIŞTIK
Sevgilisiyle internet üzerinden tanıştığını ifade eden Aslı Sümen şunları söyledi: Bir uygulama üzerinden tanıştık. Bundan sonra bütün arkadaşlarım o uygulamayı yükledi. Londra’ya kuzenimi ziyaret etmeye gidecektim o sırada erkek arkadaşım yoktu. Onun tavsiyesiyle bu uygulamayı indirdim. Kuzenim, 'Bak burada birileriyle tanışabilirsin' dedi. Ben ilk başta, 'Yok ya ben yapamam öyle bir şey' dedim. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Halamla biz her şeyi konuşuruz. Halam da, 'Ya Aslı biraz çağa uyum sağla' dedi. Ben de indirdim. Uygulamada konuşup, tanışıp buluştuğum tek insan sevgilim oldu. İlk buluştuğum kişi o. Ben başta aslında çok da sonuçta o İngiltere’de yaşıyor, uzak mesafeden nasıl olur diye düşünmüştüm... Evet hani böyle bir şey yaşadık, çok hoşlandık birbirimizden ama bir şekilde oluyor."

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